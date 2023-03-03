2,2 тысячи самозанятых оформили пенсионное страхование в Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области добровольное пенсионное страхование оформили 2,2 тысячи самозанятых. Об этом заявила начальник управления Отделения Социального фонда России Елена Кузнецова.

Напомним, что эта категория предпринимателей могут не отчислять деньги на будущую пенсию, однако, если кто-то изъявит такое желание, то должен платить не менее 42 878 рублей в год.

– Это не значит, что гражданин должен платить сумму именно такого размера. Больший взнос, разумеется, даст больше баллов и лет стажа. Максимальная сумма взносов не должна превышать таковой, рассчитанной по аналогичной формуле, исходя из 8 МРОТ, - уточнила специалист.

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