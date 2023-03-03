Самолеты из Омска в Душанбе полетят в мае 2023 года

Фото: Александр БОЙКО

В мае 2023 года из Омска в Душанбе полетят самолеты. Соответствующее соглашение было подписано главой омского региона Александром Бурковым в рамках визита в Таджикистан.

Перелеты, по словам главы региона, необходимы бизнес-сообществам для установки деловых отношений.

- Для придания дополнительного импульса бизнес-контактам в мае мы планируем запустить прямое авиасообщение между Омском и Душанбе. Омский бизнес получит возможность без труда совершать бизнес-миссии в республику, встречаться с потенциальными партнерами, - сказал Бурков.

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