Треснувший дом на улице Профинтерна в Омске не несет угрозы жителям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Угрозы жителям не несет треснувший дом на улице Профинтерна, 9. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
- Эксперты, представители УК "Левобережье" и администрации КАО пришли к выводу, что угрозы обрушения дома нет. Составлен соответствующий акт, - написал градоначальник.
Что касается щелей в несущих стенах, управляющая компания ведет наблюдение за установленными маячками.
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