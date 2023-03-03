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НовостиПроисшествия3 марта 2023 2:19

Треснувший дом на улице Профинтерна в Омске не несет угрозы жителям

Управляющая компания сейчас следит за установленными маячками
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Угрозы жителям не несет треснувший дом на улице Профинтерна, 9. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

- Эксперты, представители УК "Левобережье" и администрации КАО пришли к выводу, что угрозы обрушения дома нет. Составлен соответствующий акт, - написал градоначальник.

Что касается щелей в несущих стенах, управляющая компания ведет наблюдение за установленными маячками.

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