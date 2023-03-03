Омская область заняла четвертое место в стране по миграционной убыли

Фото: Иван МАКЕЕВ

По миграционной убыли четвертое место в стране заняла Омская область. Эти данные приводят статистики за 2022 год.

За прошлый год из региона уехало почти 50 тысяч человек, что позволило области занять второе место по количеству уехавших из Сибири.

По данным Росстата, 48 893 человека покинули регион, а приехали - 39 199 человек. Убыль населения составила 9 694 человека.

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