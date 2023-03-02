В Омске на Семиреченской улице открыли первый центр общения старшего поколения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональное отделение Союза пенсионеров России презентует новый проект. Для представителей старшего поколения в Омске на улице Семиреченской, 18 запустили первый в городе центр общения старшего поколения. Для посетителей здесь оборудовали компьютерный кабинет, зону для занятий и чаепития, есть своя мини-библиотека. В центре будут проходить уроки по финансовой и цифровой грамотности, кулинарные мастер-классы, лекции и другие полезные мероприятия с приглашёнными гостями.

- Я надеюсь, что этот центр для нас станет местом притяжения талантов людей в возрасте, в этом центре они смогут проявить свои творческие возможности, — председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Омской области Раиса Коробкова.

Программа разработана на весь календарный год. Посещать центр могут все желающие.

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