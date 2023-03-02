Марат Хуснуллин: Омск вошел в список из 13 городов, которые получат новые автобусы в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в 2023 году 13 городов страны получат свыше 380 единиц различного общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев.

– В этом году еще 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда поступят 17 новых трамваев, – прокомментировал спикер.

Весь транспорт будет направлен в регионы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2020 года по нацпроекту в регионы поступило около 1,5 тысяч единиц транспорта.

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