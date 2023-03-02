На левом берегу в Омске начали готовить площадку под новое кладбище

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одном из заседаний «зеленая комиссия» при мэрии Омска дала разрешение департаменту строительства на снос 13 кленов и 1,2 тысяч квадратных метров поросли разных деревьев вблизи Ново-Кировского кладбища. Участок будут готовить под строительства Западного кладбища на омском Левобережье.

В качестве обязательной компенсации снесенных зеленых насаждений впоследствии на территории будут высажены 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи в живой изгороди и разбить газон.

Построить новое кладбище в Кировском округе администрация Омска планирует с прошлого года. Тогда под эти цели был предложен участок площадью около 19 га, но под захоронения пригодна лишь половина площади, рассчитанная на 3725 могил. Строительство нового объекта обойдется бюджету в 177 миллионов рублей по адресной инвестпрограмме в несколько этапов.

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