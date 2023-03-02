Омичи подали более 400 заявок на выплату компенсаций за перевод жилья на газ

Фото: Сергей Сапоцкий.

С начала 2023 года от жителей Омска на участие в федеральном проекте «Чистый воздух» поступило 415 заявок. Суть программы — убрать из домов печное отопление, негативно сказывающееся на состоянии воздуха. Жители частного сектора города, которые переведут отопление с печного на газовое, могут получить компенсацию по оплате расходов на строительство газопровода в границах земельного участка и установку газоиспользующего оборудования в размере до 212 тысяч рублей. Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух на 2023 год предусмотрено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов в городе Омске, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 домовладений.

- Я проживаю в частном доме в поселке Южный. Всегда дом отапливался печкой – топили углем или дровами. Но недавно друзья сына перевели свой дом на газ и рассказали, что понесенные затраты можно компенсировать из бюджета. Мы последовали их примеру. В конце декабря подали заявку в фирму и вот уже 20 января нам перевели дом на газовое отопление. Установили газовый котел, счетчик, вентиляцию, трубы в пределах двора. Теперь не надо топить печь два раза в день, выносить золу, заготавливать топливо. В доме стало гораздо комфортней. Мы затратили на газификацию 145 тысяч рублей и нам государство компенсирует 124 тысячи. К сожалению, мы заказывали некоторые работы по знакомству и не получили чеки на 21 тысячу. Поэтому рекомендую всем оформлять все работы официально, подписывать договоры и получать чеки, – рассказала жительница Ленинского округа Наталья Петренко.

Необходимо, чтобы жилье было индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен был произойти не ранее 2022 года. Кроме того, собственник не должен был получать ранее иных компенсаций за проведение данных работ. В федеральный проект «Чистый воздух» включены 12 промышленных городов. Проект рассчитан до 2024 года.

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