Омская область заняла 4 место по миграционной убыли в стране

Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат подсчитал, что за 2022 год из Омской области выбыло 48 893 человека. И в этот же период в Омскую область переехали 39 199 человек. Миграционная убыль, то есть разница между этими цифрами, составила -9 694.

Благодаря полученной цифре регион оказался на четвертом месте в стране по миграционной убыли. Хуже ситуация только в приграничной Белгородской области (там миграционная убыль достигла -11 965 человек), Приморском крае (-10558) и Иркутской области. В Сибири Омская область стала второй (после Иркутска) по оттоку населения.

В Сибири Омская область в прошлом году стала второй в антирейтинге по оттоку населения из региона.

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