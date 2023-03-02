В Омске изменят схему движения 307-го маршрута

Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, автобусы маршрута № 307 изменят схему движения с 6 марта. С назначенного дня на маршруте будут работать микроавтобусы, интервал движения которых составит 10 минут.

- Из схемы движения исключаются улицы Лукашевича, мост имени 60-летия ВЛКСМ и Красный Путь. Автобусы от конечной остановки «Улица Ватутина» будут следовать по улицам Перелёта, Крупской, 3-й Островской, 3-й Енисейской, через метромост, далее по прежней схеме движения до улицы Труда, — сообщили в омской мэрии.

Директор дептранса Игорь Кожухов отметил, что микроавтобусы маршрута будут выполнять вспомогательную функцию для автобусного маршрута № 78. Благодаря изменениям омичи смогут добраться в микрорайоны Кузьминки и Прибрежный, а также снизится загруженность пассажирского транспорта.

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