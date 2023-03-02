Для развоза омичей после матча на «G-Drive Арене» подадут дополнительные автобусы

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня, 2 марта, для развоза болельщиков после мачта плей-офф Кубка Гагарина к «G-Drive Арене» подадут по одному дополнительному автобусы на маршруты шаттлов: № 503 «G-Drive Арена – CибАДИ – ул. Химиков – пос. Ермак», № 508 «G-Drive Арена – ул. Арктическая – Микрорайон «Амурский-2», № 516 «G-Drive Арена – Дом Туриста – Цирк – ПО «Иртыш».

В мэрии напоминают, что отправление автобусов-шаттлов от «G-Drive Арены» будет происходить в зависимости от фактического наполнения.

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