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НовостиОбщество2 марта 2023 10:47

Иван Кротт будет назначен министром образования Омской области в ближайшие дни

Назначение должно произойти после завершения всех формальных процедур
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: соцсети Ивана Кротта

Фото: соцсети Ивана Кротта

В ближайшие дни бывший ректор ОмГПУ Иван Кротт будет назначен министром образования Омской области. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

– Я подал все документы, идет процесс согласования на федеральном уровне. По времени это занимает до месяца, – цитирует Кротта издание.

Напомним, ранее региональное министерство образования на протяжении пяти лет возглавляла Татьяна Дернова. Она покинула свой пост 30 января этого года, хотя разговоры об ее отставке появились за две недели до этого. О назначении Кротта главой ведомства губернатор Александр Бурков заявил еще в начале февраля.

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