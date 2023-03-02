Иван Кротт будет назначен министром образования Омской области в ближайшие дни

Фото: соцсети Ивана Кротта

В ближайшие дни бывший ректор ОмГПУ Иван Кротт будет назначен министром образования Омской области. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

– Я подал все документы, идет процесс согласования на федеральном уровне. По времени это занимает до месяца, – цитирует Кротта издание.

Напомним, ранее региональное министерство образования на протяжении пяти лет возглавляла Татьяна Дернова. Она покинула свой пост 30 января этого года, хотя разговоры об ее отставке появились за две недели до этого. О назначении Кротта главой ведомства губернатор Александр Бурков заявил еще в начале февраля.

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