В Омске перед первым матчем плей-офф на «G-Drive Арене» установили медиафасад

Фото: телеграм-канал «G-Drive Арены»

В Омске на «G-Drive Арене» в преддверии первого матча плей-офф Кубка Гагарина заработал медиафасад. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале спорткомплекса.

Работы по установке медиафасада стартовали еще в октябре прошлого года после официального открытия стадиона.

Напомним, первые матч плей-офф Кубка Гагарина пройдут на льду «G-Drive Арены» 2 и 4 марта. «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью».

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