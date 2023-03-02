В Омске перед первым матчем плей-офф на «G-Drive Арене» установили медиафасад

Фото: телеграм-канал «G-Drive Арены»
В Омске на «G-Drive Арене» в преддверии первого матча плей-офф Кубка Гагарина заработал медиафасад. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале спорткомплекса.
Работы по установке медиафасада стартовали еще в октябре прошлого года после официального открытия стадиона.
Напомним, первые матч плей-офф Кубка Гагарина пройдут на льду «G-Drive Арены» 2 и 4 марта. «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью».
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