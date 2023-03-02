Омичи все чаще жалуются на возросший контроль со стороны работодателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каждый пятый работающий омич отмечает, что контроль со стороны начальства за последние три месяца усилился.
Как следует из опроса портала SuperJob, 21% респондентов, работающих в офисе, поделились, что в последнее время руководство стало сильнее контролировать их и ужесточило трудовую дисциплину. Среди тех, кто сидит на «удаленке», лишь 5% разделяют подобное мнение.
На возросший контроль на рабочем месте чаще всего жалуются мужчины, чем женщины — 22% и 19%.
По словам опрошенных, работодатели стали использовать такие меры для контроля за сотрудниками, как установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, усиление контроля соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточение политики информационной безопасности.
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