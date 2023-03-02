Жителям Омска предложили пересесть на электрички из-за закрытия Ленинградского моста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожники предложили омичам пересесть на электрички на время закрытия Ленинградского моста на капительный ремонт, который продлится до мая 2024 года.

Однако это вариант, как утверждают железнодорожники, подойдет для жителей микрорайона Входной и Старого Кировска. Именно они столкнулись с наибольшими неудобствами из-за закрытия моста. К тому же, в этих районах Левобережье расположено несколько железнодорожных станций, где останавливаются пригородные поезда.

— Для жителей этих микрорайонов от станции Карбышево-1 и остановочного пункта 2883 км (поселок Входной) до железнодорожного вокзала Омск и в обратном направлении ежедневно курсирует 4 – 6 электропоездов утром и вечером, еще 2 – днем. В пятницу и выходные дни курсируют дополнительные маршруты. Интервал отправления электропоездов в черте города составляет от 20 минут до часа. Вместимость каждого электропоезда на данном направлении варьируется от 380 до 560 только посадочных мест, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Важно отметить, что вблизи железнодорожного вокзала в Омске находятся несколько остановок общественного транспорта, откуда можно уехать в различные части города. Однако, если хорошо подумать, в пробке постоять все же придется, ведь общественный транспорт по ходу движения в час-пик так или иначе может в нее угодить.

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