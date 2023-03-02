В Омске в 2023 реконструируют 7 дорог, ведущих к детским садам и школам

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в 2023 году отремонтируют семь дорог к образовательным учреждениям по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Среди дорог, которые будут реконструированы в этом году, следующие:

— улица 50 лет ВЛКСМ (Романенко —75-й Гвардейской бригады), ведущая к детсадам № 38, № 76, № 194, № 330, лицею № 25 и школе № 41;

— улица Петра Осминина (проспект Космический — 75-й Гвардейской бригады), где расположен детский сад № 304;

— улица Будеркина (1-я Индустриальная — 5-я Кордная), на которой находится Омский музыкально-педагогический колледж.

— улица Борода (Тимофея Белозерова — Бархатовой), где расположены школа №46 и детсад № 216;

— улица Романенко (проспект Космический — 50 лет ВЛКСМ), которая ведет к школе № 73 и детсаду № 32.

— дублер улицы Волгоградской (Дергачева — Дианова), ведущая к гимназии № 26 и детсаду № 249

— улица 75-й Гвардейской бригады (Осминина— 50 лет ВЛКСМ), по которой можно добраться до детсада № 311.

Отметим, ранее с опережением графика были завершены ремонтные работы на дорогах по улицам Шаронова (мост имени 60-летия ВЛКСМ — бульвар Архитекторов) и Партизанской (Набережная Тухачевского — Ленина). Первая позволяет омичам добраться до детсада № 127, а вторая до четырех вузов — ОмГМУ, ОмГАУ (университетский колледж агробизнеса), ОмГПУ и Финансового университета при Правительстве РФ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru