В администрациях округов Омска стартовал прием заявок на благоустройство дворов

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске в окружных администрациях стартовал прием документов на благоустройство дворовых территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда». Подать заявку можно до 31 марта.

Как пояснили в мэрии, к заявке необходимо приложить протокол общего собрания собственников жилья, схему, локально-сметные расчеты, а также фото объекта, подлежащего благоустройству.

Окружные комиссии рассматривают поданные документы в течение пяти рабочих дней, ранжирует перечень заявок и передает его в общественную комиссию города.

Отметим, ремонт дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Омске проводят с 2017 года.

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