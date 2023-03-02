В Омске открыли крупнейший кадровый центр «Работа России»

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

В Омске центре Левобережья открыли самый крупный в городе кадровый центр «Работы России». Он расположился на первом этаже Агентства развития и инвестиций Омской области по адресу: улица 70 лет Октября, 25 к. 2.

Общая нового центра составляет 900 квадратных метров. В день он способен принимать до 400 человек.

В центре работают: зал групповых занятий, уголок для соискателей с детьми, электронная очередь и зона цифровых сервисов.

Учреждение работает не только со взрослыми омичами, но и со школьниками. Здесь они могут найти работу на лето.

— Кадровые центры «Работа России» демонстрируют принципиально новый подход в работе с соискателями. Кадровый центр – это прежде всего место проектирования карьеры. Здесь помогут не только встать на учет и подобрать вакансию, но и повысить профессиональные компетенции, оказать психологическую поддержку, — отметил вице-губернатор, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Отметим, сейчас в Омской области действуют четыре кадровых центра «Работа России» — три в областном центре, один в Черлаке.

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