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НовостиОбщество2 марта 2023 7:07

С 3 по 12 мая ветераны Омской области смогут бесплатно ездить на автобусах и электричках

Мера соцподдержки касается также сопровождающих лиц
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бесплатно ездить на автобусах и электричках смогут ветераны Омской области с 3 по 12 мая. Губернатором пописан соответствующий указ.

Получателям меры поддержки нужно будет предъявить лишь соответствующий документ и транспортную карту. Не платить за билеты также могут их сопровождающие.

Временная «акция» связана с празднованием 78-й годовщины Победы.

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