С 3 по 12 мая ветераны Омской области смогут бесплатно ездить на автобусах и электричках

Фото: Екатерина СИМОХИНА
Бесплатно ездить на автобусах и электричках смогут ветераны Омской области с 3 по 12 мая. Губернатором пописан соответствующий указ.
Получателям меры поддержки нужно будет предъявить лишь соответствующий документ и транспортную карту. Не платить за билеты также могут их сопровождающие.
Временная «акция» связана с празднованием 78-й годовщины Победы.
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