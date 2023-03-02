С 3 по 12 мая ветераны Омской области смогут бесплатно ездить на автобусах и электричках

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бесплатно ездить на автобусах и электричках смогут ветераны Омской области с 3 по 12 мая. Губернатором пописан соответствующий указ.

Получателям меры поддержки нужно будет предъявить лишь соответствующий документ и транспортную карту. Не платить за билеты также могут их сопровождающие.

Временная «акция» связана с празднованием 78-й годовщины Победы.

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