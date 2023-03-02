В ТПП Омской области обсудили проблематику промышленно-ливневой канализации

28 февраля в ТПП Омской области состоялось заседание рабочей группы Комитета по природопользованию и экологии с участием представителей федеральных и региональных органов государственной власти, межрайонной природоохранной прокуратуры, органов местного самоуправления, промышленных предприятий города Омска, членов Общественной палаты Омской области.

В целях снижения нагрузки на окружающую среду, ТПП Омской области заинтересована построить конструктивный диалог с пользователями промышленно-ливневой канализации, с учетом интересов фактически подключенных пользователей и органов местного самоуправления города Омска.

Открыл заседание председатель Комитета по природопользованию и экологии при ТПП Омской области Дмитрий Романенко. Он обозначил проблему при эксплуатации промышленно-ливневой канализации в створе АО «Омскшина» - река Омь.

Напомним, что еще в 2021 году надзорными органами осуществлялась проверка стоков промышленно-ливневого коллектора АО «Омскшина», в который поступают стоки как от промышленных предприятий, так и ливневой канализации обширной территории города к югу от реки Омь. Были установлены факты нарушения нормативов сброса в реку Омь в составе сточных вод загрязняющих веществ.

Главный инженер АО «Омскшина» Сергей Курасов информировал членов рабочей группы о проведенных мероприятиях по обнаружению несанкционированных врезок, их глушению, а также о сроках прекращения несанкционированного доступа недобросовестных эксплуатантов АС-бочек в технические колодцы.

Рабочая группа приняла информацию АО «Омскшина» к сведению. Участниками заседания отмечена общегородская проблематика коллектора, принято решение об обращении в Общественную палату Омской области и в Администрацию города Омска с предложением комплексного обсуждения текущей проблематики ливневой канализации в рамках города Омска.