Профориентационная программа Омского НПЗ была отмечена всероссийской премией

Омский НПЗ стал призером всероссийской премии HR IMPACT, которая каждый год вручается организациям, использующим современные инструменты развития персонала. Новая профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в нефтеперерабатывающей отрасли.

Омский НПЗ получил награду в номинации «Лучший проект взаимодействия со школьниками, студентами, выпускниками». Благодаря цифровым технологиям в проектах предприятия теперь могут участвовать все омские школьники. ОНПЗ регулярно проводит для старшеклассников курс «Цифровая грамотность» и профориентационную диагностику в онлайн-режиме. Благодаря этому привлекаются новые поколения сотрудников.

«Мы помогаем ребятам выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на одном из самых современных производств страны. Наша программа подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» повышает конкурентоспособность предприятия и содействует социально-экономическому развитию региона. Приятно, что ее отметили на федеральном уровне», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Ключевой элемент образовательной программы «Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ» — Базовая кафедра. Лекции студентам читают как преподаватели высшей школы, так и специалисты Омского НПЗ. Студенты приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки. За время работы базовой кафедры 138 ее выпускников получили работу на ОНПЗ. С 2014 года подготовлено 213 специалистов. Еще 94 студента получают образование в данный момент.