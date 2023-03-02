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НовостиОбщество2 марта 2023 6:13

Профориентационная программа Омского НПЗ была отмечена всероссийской премией

ОНПЗ получил награду в номинации «Лучший проект взаимодействия со школьниками, студентами, выпускниками»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Омский НПЗ стал призером всероссийской премии HR IMPACT, которая каждый год вручается организациям, использующим современные инструменты развития персонала. Новая профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в нефтеперерабатывающей отрасли.

Омский НПЗ получил награду в номинации «Лучший проект взаимодействия со школьниками, студентами, выпускниками». Благодаря цифровым технологиям в проектах предприятия теперь могут участвовать все омские школьники. ОНПЗ регулярно проводит для старшеклассников курс «Цифровая грамотность» и профориентационную диагностику в онлайн-режиме. Благодаря этому привлекаются новые поколения сотрудников.

«Мы помогаем ребятам выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на одном из самых современных производств страны. Наша программа подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» повышает конкурентоспособность предприятия и содействует социально-экономическому развитию региона. Приятно, что ее отметили на федеральном уровне», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Ключевой элемент образовательной программы «Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ» — Базовая кафедра. Лекции студентам читают как преподаватели высшей школы, так и специалисты Омского НПЗ. Студенты приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки. За время работы базовой кафедры 138 ее выпускников получили работу на ОНПЗ. С 2014 года подготовлено 213 специалистов. Еще 94 студента получают образование в данный момент.