В «Росводоканал Омск» рассказали о новых строках в квитанциях

В квитанциях за холодную воду в этом году горожане увидели новые строки – «Установка ОДПУ» и «Техническое обслуживание ОДПУ». В омском водоканале пояснили, что это за строки и почему собственникам помещений сделаны начисления.

ОДПУ – это общедомовый прибор учета. Согласно законодательству, собственники помещений в многоквартирных домах должны были установить общие приборы учета воды до 1 июля 2012 года. В домах, где собственники этого не сделали, ОДПУ установил омский водоканал. В связи с этим, расходы за приобретенные и установленные водоканалом приборы учета, поставщик ресурса выставил в квитанциях собственников жилых и нежилых помещений. Размер платы по каждой квартире рассчитан пропорционально площади. А оплатить расходы за общий прибор учета потребители могли как единовременно, так и в рассрочку до 5 лет. В последнем случае собственникам были начислены проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Техническое обслуживание ОДПУ – это периодические поверки общедомовых приборов учета. Они должны проводиться в сроки, установленные технической документацией на прибор учета. Если собственники или управляющая компания не поверили счетчики, то это сделает поставщик ресурса. Затраты на поверку также предъявляются владельцам помещений, а сумма к оплате рассчитывается исходя из занимаемой площади и является разовым платежом.

Омский водоканал просит горожан своевременно оплачивать потребленные ресурсы, а также не забывать компенсировать выполненные компанией мероприятия по установке и поверке общедомовых приборов учета.