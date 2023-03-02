В Омске продолжает обновление школы №81 на деньги мецената

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На деньги мецената продолжает обновление школы №81. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

- Проект «Меценатство» продолжает свою успешную жизнь при поддержке бескорыстных людей, которые по-настоящему любят Омск. Благодаря Александру Сергеевичу Сасину, генеральному директору ООО «Стройбетон», - сообщил глава горадминистрации.

Сейчас строители ведут замену окон в рекреациях и кабинетах. Уже установлена 71 конструкция.

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