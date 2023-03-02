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НовостиПроисшествия2 марта 2023 5:23

В Омске военнослужащий получил 6 лет колонии за избиение командира батальона

Мужчина нанес своему оппоненту не менее 20 ударов по голове
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За избиение командира батальона 6 лет колонии получил военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба гарнизонного военного суда.

Причиной конфликта стало недовольства бойца служебной деятельностью начальства. Поэтому ефрейтор позволил себе нанести не менее 20 ударов по голове командиру.

Теперь помимо лишения свободы, парень должен исполнить и гражданский иск потерпевшего.

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