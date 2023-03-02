В Омске военнослужащий получил 6 лет колонии за избиение командира батальона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За избиение командира батальона 6 лет колонии получил военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба гарнизонного военного суда.

Причиной конфликта стало недовольства бойца служебной деятельностью начальства. Поэтому ефрейтор позволил себе нанести не менее 20 ударов по голове командиру.

Теперь помимо лишения свободы, парень должен исполнить и гражданский иск потерпевшего.

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