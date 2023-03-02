Авиакомпания «АЗУР Эйр» оштрафована на 20 тысяч рублей за задержку рейса из Омска в Таиланд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За задержку рейса из Омска в Таиланд оштрафована авиакомпания «АЗУР Эйр». Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Инцидент с 16-часовой задержкой произошел в декабре 2022 года. Самолет должен был вылететь в Утапао.

- При этом в нарушение требований закона авиакомпанией своевременно не обеспечено оказание пассажирам бесплатных услуг в период ожидания вылета воздушного судна (горячее питание, гостиница), - уточнили в ведомстве.

За оказание услуг ненадлежащего качества организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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