Авиакомпания «АЗУР Эйр» оштрафована на 20 тысяч рублей за задержку рейса из Омска в Таиланд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За задержку рейса из Омска в Таиланд оштрафована авиакомпания «АЗУР Эйр». Об этом сообщает транспортная прокуратура.
Инцидент с 16-часовой задержкой произошел в декабре 2022 года. Самолет должен был вылететь в Утапао.
- При этом в нарушение требований закона авиакомпанией своевременно не обеспечено оказание пассажирам бесплатных услуг в период ожидания вылета воздушного судна (горячее питание, гостиница), - уточнили в ведомстве.
За оказание услуг ненадлежащего качества организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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