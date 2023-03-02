Замыкание электропроводки стало причиной пожара в омской школе №56

Фото: ГУ МЧС России п Омской области

Причиной пожара в омской школе №56 стало замыкание электропроводки. Об этом рассказали в департаменте образования.

– Специалисты учреждения сработали незамедлительно: вызвали МЧС, эвакуировали обучающихся. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

Напомним, задымление помещения начальных классов произошло накануне около пяти часов вечера. Пожарным удалось быстро ликвидировать очаг возгорания.

К слову на момент ЧП ученики находились на уроке физкультуры. Сейчас школа работает в обычном режиме, кроме горевшего кабинета. По факту пожара прокуратура начала проверку.

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