Омск попал в список 13 городов, куда поступят новые автобусы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые автобусы придут в Омск и еще 12 городов России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Поставка транспорта запланирована в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего Москва закупит для регионов 38 единицы транспорта.

- С 2020 года в регионы поступило порядка 1,5 тысячи единиц транспорта. В этом году ещё 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда поступят 17 новых трамваев, - пояснил Хуснуллин.

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