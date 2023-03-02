В Омске задержали малолетних активистов ЧВК «Рёдан»

Позже сходку полиция «разгоняла» в Меге.
Фото: Мария ИВАНОВА
Малолетних активистов ЧВК «Рёдан» начали задерживать в Омске. По данным областного УМВД, сейчас проводится проверка по данному факту.
Как сообщил «Город55» в своем телеграм-канале, сходка подростковой группы должна была состояться на Театральной площади. Однако в соцсетях появилось видео, как толпа молодых мальчишек избивает одного парня на улице Ленина.
- По факту конфликта между молодыми людьми в Центральном округе города Омска сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в полиции.
Как говорится, времена идут, меняются только лица. И названия противостоящих группировок.
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