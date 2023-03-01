Эдуард Ягодка, пришедший на пост вице-мэра Омска, возглавит эвакуационную комиссию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эвакуационную комиссию возглавит вице-мэра Омска Эдуард Ягодка. Информация отображена в соответствующем документе.

На новом посту он заменит своего предшественника Владимира Куприянова. Сама комиссия отвечает за организацию и проведение эвакуации городского населения.

К слову, комиссии потребуется сделать не мало работы. Например, прописать маршрут эвакуации, а также сроки по вывозу материальных и культурных ценностей из опасной зоны.

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