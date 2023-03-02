Экс-депутат Владимир Гаврилов построит в центре Омска гостиницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Омска гостиницу построит экс-депутат Владимир Гаврилов. Это стало известно «Городу55».

ООО «Омскстройгруппинвест», генеральным директором которого является бывший депутат Горсовета, получило положительное заключение на проектную документацию.

К слову, сведений о застройщике комплекса апартаментов пока нет, но техзказчиком выступает фирма Гаврилова.

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