Экс-депутат Владимир Гаврилов построит в центре Омска гостиницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре Омска гостиницу построит экс-депутат Владимир Гаврилов. Это стало известно «Городу55».
ООО «Омскстройгруппинвест», генеральным директором которого является бывший депутат Горсовета, получило положительное заключение на проектную документацию.
К слову, сведений о застройщике комплекса апартаментов пока нет, но техзказчиком выступает фирма Гаврилова.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru