Квартиры в Омске могут подорожать в пределах инфляции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пределах инфляции в Омске могут подорожать квартиры. Об этом Ом1 рассказали эксперты в сфере недвижимости.

За последние несколько лет в областном центре стоимость квартир выросла почти в два раза. По словам специалистов, снижения можно не ждать, а покупать жилье именно сейчас, если найден подходящий вариант.

- Если выбрали хорошую квартиру, подобрали доступный вариант, то не надо ничего ждать. Нужно спокойно планировать и покупать то, что доступно. Ждать, что всё рухнет, не стоит. Мы уже видели коррекцию на рынке (снижение темпов роста цен в 2022 году — прим. ред.), если она снова будет, то точечно, по наименее ликвидным квартирам. А скорее, будет рост цен в пределах инфляции. Мы выходим на уровень, который может держаться стабильно и год, и два, и три», — рассказал директор ООО «ОМЭКС» Максим Репин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru