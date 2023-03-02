Житель Омского района будет 8 месяцев мести улицы за недоверие к российской армии

Мужчина пытался оспорить решение суда, но проиграл дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За недоверие к российской армии 8 месяцев будет мести улицы 46-летний житель Омского района. Подробности дела рассказали в пресс-службе областного суда.

Наказанием за дискредитацию армии мужчине послужит 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства ежемесячно. Также ему назначили наблюдение и лечение у врача-психиатра.

К слову, за свои посты в соцсетях омич признал вину частично и даже подал апелляционную жалобу. Но суд остался непреклонен и оставил прежнее решение в силе.

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