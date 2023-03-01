Грядущей ночью в Омске вновь закроют движение на Ленинградском мосту

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

На Ленинградском мосту в Омске вновь закроют движение в ночь с 23.00 1 марта до 5.00 2 марта. Об этом предупреждают в горадминистрации.

Проезд ограничивается для безопасности омичей при демонтаже контактных троллейбусных сетей. Работы выполняются в ночное время для снижения заторов в областном центре.

Напомним, в Омске продолжается подготовка к ремонту одного и самых старых мостов. Подрядчик должен сдать объект в мае 2024 года.

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