Омичи пожаловались на отсутствие билетов в общественном транспорте

Фото: Иван МАКЕЕВ

На отсутствие билетов в общественном транспорте начали жаловаться омичи. Об этом сообщает омское управление налоговой службы.

– Невыдача пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, является нарушением правил перевозок пассажиров и законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, за которое предусмотрена административная ответственность, – отметили в УФНС.

К слову, есть случаи, когда пассажиры действительно могут остаться без билетов - это проезд в транспорте с валидаторами. Там получить свой чек на проезд можно с помощью QR-кода.

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