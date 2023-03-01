«СТБ-Охрана»: задержан буйный посетитель, который напал с отверткой на сотрудника магазина

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

В минувшие выходные на пульт централизованного наблюдения ООО «ЧОП «СТБ-Охрана» поступил сигнал нажатия кнопки тревожной сигнализации из продуктового магазина, расположенного в Кировском округе города Омска, куда незамедлительно отправился экипаж группы быстрого реагирования нашего предприятия.

Как оказалось, причиной вызова ГБР стал буйный посетитель. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Угрожал работникам магазина и посетителям, помимо этого, ругался с употреблением ненормативной лексики. В какой-то момент неугомонный мужчина достал предмет похожий на отвертку и нанес им удар, тем самым повредив ладонь сотруднику магазина. После чего между ними завязалась драка.

Охранники, прибывшие на место происшествия, немедленно задержали агрессивного гостя, применив спец. средства – наручники. После чего на место происшествия вызвали сотрудников полиции, которым и был передан задержанный для дальнейших разбирательств.