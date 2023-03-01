В Омске у строящегося спорткомплекса на Московке скоро появится фундамент

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

В Омске на Московке ООО «АРТ РемСтрой» ведет строительство спорткомплекса с двумя бассейнами в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Сегодня, 1 марта, на стройплощадке прошло выездное совещание с участием представителей генподрядчика и застройщика под руководством замминистра спорта Омской области Ивана Колесника.

– Сегодня уже полностью произведена выемка грунта из котлована, устанавливается дренажная система, сделаны колодцы, Также продолжается поставка на строительную площадку материалов, завезено большое количество арматуры для вязки фундамента, чтобы потом можно было заливать бетон. В ближайшее время мы начнем обустройство фундамента. Конечно, работы еще много – хороший темп набрала компания, которая у нас выступает концессионером, и я уверен, что у них получится делать красивый качественный спортивный объект и уложиться в заявленный срок, — отметил чиновник.

Отметим, спорткомплекса на Московке станет вторым крупным объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Первым была «G-Drive Арена».

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