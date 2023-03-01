В Омске автобусы-шаттлы до «G-Drive Арены» будут ходить по новому расписанию со 2 марта

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Автобусы-шаттлы до омской «G-Drive Арены» будут работать по новому расписанию со 2 марта.

Как пояснили в департаменте транспорта, изменения в графике движения связаны с завершением регулярного чемпионата и началом матчей плей-офф Кубка Гагарина КХЛ 2022–2023.

Ознакомиться с новым графиком движения автобусов-шаттлов можно здесь.

Напомним, завтра, 2 марта, «Авангард» проведет матч с новосибирской «Сибирью» на льду «G-Drive Арены» в рамках четвертьфинала конференции КХЛ.

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