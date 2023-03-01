Водитель ЗИЛа, сбивший насмерть 11-летнего школьника на улице Мельничной, проведет 5 лет в колонии

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске вынесли приговор водителю ЗИЛа, сбившему 11-летнего школьника на переходе по улице Мельничной в Старом Кировске.

В суде было установлено, что в октябре 2022 года 41-летний водитель грузовика, не снижая скорости, на красный свет проехал на «красный» и сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Школьник от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Мужчина свою вину не признал и заявил, что совершил ДТП в состоянии крайней необходимости.

Ранее областная прокуратура утверждала, что водитель ЗИЛа был пьян в момент ДТП, однако он сам это отрицал. Экспертиза показала наличие дурманящих веществ в его крови.

Кировский районный суд приговорил омича к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима. Кроме того, инстанция лишила его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средства на срок 2 года 10 месяцев.

Отметим, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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