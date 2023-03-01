В Омске сегодня прошел телемост между участниками СВО и их близкими

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске сегодня, 1 марта, состоялся телемост с военнослужащими, находящимися в зоне СВО. Возможность пообщаться с теми, кто сейчас находится на передовой, появилась благодаря обращению губернатора Омской области Александра Буркова к руководству Минобороны РФ и Омского автобронетанкового института.

С омскими бойцами смогли пообщаться члены их семей — жены, дети и родители. Они пожелали супругам, сыновьям, отцам, которые сейчас на передовой, здоровья и скорейшего возвращения домой — с победой.

Глава региона выразил благодарность руководству Министерства обороны РФ и автобронетанкового института за возможность родным и близким бойцов увидеться и пообщаться.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Недавно я вернулся с новых российских территорий, где был в разных воинских частях и видел, в каких условиях служат бойцы из Омской области. Условия несения службы у всех разные, но я могу сказать одно: они с честью выполняют свой воинский долг, мне ни за одного омича не стыдно. Кого бы я не видел, а среди них 20-летние ребята, 45-летние, есть и старше, которые уходили добровольцами, — уныния никакого нет. У всех — вера в победу. Они прекрасно знают за что и за кого воюют. Каждый из них отстаивает интересы своей семьи, нашего государства, и они будут выполнять свой долг до конца. А каждому из вас я желаю терпения, сил, веры в победу и, конечно же, — любить, ждать и болеть за наших ребят, чтобы каждый из них вернулся с победой домой, — обратился Александр Бурков к родственникам участников спецоперации.

Отметим, присутствовавшие на встрече главы региональных министерств напомнили членам семей мобилизованных о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Среди них: бесплатное посещение детсадов, кружков секций, догазификация домов и другие.

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