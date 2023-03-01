В Омске будут судить водителя, из-за которого пострадала 11-летняя девочка

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что в суд будет передано уголовное дело о ДТП, которое случилось 6 августа 2022 года. Вечером того дня 37-летний омич за рулем автомобиля «Тойота Фун Карго» вез 11-летнюю пассажирку непристегнутой и без кресла.

- Водитель следовал по улице Лобкова со стороны улицы Труда в направлении улицы Марченко. В салоне его иномарки в качестве пассажира находилась 11-летняя девочка. Ребенка водитель перевозил на заднем сиденье, в нарушение правил дорожного движения, без какого-либо удерживающего устройства. Обвиняемый, двигаясь в левом ряду полосы своего направления, на нерегулируемом перекрестке планировал повернуть налево, на улицу 9 Ленинскую. Мужчина не обратил внимание на следовавший в правом ряду встречного направления пассажирский автобус ГАЗель, не предоставил ему преимущество движения, начал поворачивать, выехав на полосу встречного движения, и допустил с ним столкновение, - прокомментировали в региональной полиции.

После этого «Тойоту» отбросило на припаркованный вдоль дороги «Хендай».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летней омичке причинен тяжкий вред здоровью, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, - подытожили правоохранители.

Заведено уголовное дело. Свою вину мужчина признал полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело будет передано в Ленинский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.

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