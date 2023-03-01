У 22-летнего жителя Омской области конфисковали иномарку за неоднократную пьяную езду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области суд вынес приговор 22-летнему любителю пьяной езды из Полтавского района.

Первый раз парня поймали за рулем в пьяном виде в январе 2020 года. Тогда он отказался от прохождения медосвидетельствования, в результате чего был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1 год 7 месяцев.

В октябре 2022 года сельчанин вновь был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за пьяную езду.

Полтавский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года. Кроме того, суд согласил с требованием районной прокуратуры и постановил изъять у обвиняемого принадлежащий ему автомобиль Audi 80 в доход государства.

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