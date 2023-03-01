ЦБ РФ: за 2022 год в омских банках оказалось всего 113 фальшивых банкнот

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год в банках региона выявили 113 поддельных российских банкнот. Это на 70 купюр меньше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба омского отделения ЦБ РФ. Больше всего сократилось количество поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей: в прошлом году обнаружили 78 штук, годом ранее – 136.

- Вот уже второй год подряд в регионе не выявляют поддельные монеты, так же как и банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Фальшивые купюры крупных номиналов тоже обнаруживают реже. Но при расчетах наличными все же стоит быть бдительными. Проверять стоит три, а лучше пять, признаков подлинности, так как одного-двух может быть недостаточно, — уточнил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Если вы сомневаетесь в купюре, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, отнесите банкноту на бесплатную экспертизу в коммерческий банк. Если проверка покажет, что купюра подлинная, ее номинал зачислят на ваш счет, а вот фальшивку передадут в полицию.

Всего в 2022 году количество выявленных в банковской системе страны поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза и составило почти 22,9 тысячи штук.

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