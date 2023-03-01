Хакерские атаки помешали провести проверку сирен в Омской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта в Омске и Омской области должна была пройти проверка систем оповещения. Сирены планировалось включить на 10 минут — с 10:35 до 10:45, по области время было указано с 10:20 до 10:50. Это общероссийская акция, но в регионе она не была проведена.

Информация об отмене проверки в регионах поступила от Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. Проверку переносят из-за хакерских атак, проведенных 22 и 28 февраля.

Напомним, россиян пугали ложной информацией об угрозе воздушной опасности по радио и телевидению. Но это была ложная информация.

Проверку систем тревоги по графику проводят дважды в год, но в этом полугодии она пока не состоялась. Информации о сроках переноса пока не поступало.

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