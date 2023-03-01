В Омске на Ленинградском мосту демонтируют контактную сеть

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Прошедшей ночью на Ленинградском мосту демонтировали часть контактной троллейбусной сети. Поэтому объект был полностью перекрыт до 5 утра. В пресс-службе администрации города сообщили, что работы будут продолжены 1 марта с 23:00 часов. Они продлятся до 5 утра 2 марта.

Напомним, что с 15 февраля 2023 года в Омске начался капитальный ремонт Ленинградского моста, который будет длиться почти полтора года. Все это время движение на мосту по четырем из шести полос будет ограничено только двумя.

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