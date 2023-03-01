В омской «Пушкинке» посетителей знакомят с передвижной экспозицией «Жена Героя». Фотовыставка стала отправной точкой проекта регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в Омской области «Герои нашего времени». 19 историй о стойкости, любви и самоотверженности лежат в основе фотовыставки. Портреты жён участников СВО, на хрупкие плечи которых накинуты кители, дополнены трогательными посланиями мужьям.

- Душа России – это женская душа. Мы видим, как посетители выставки замирают перед каждым портретом, вглядываясь и вчитываясь в слова. Мы получаем обратную связь от жителей нашего города, многие омичи откликаются в соцсетях, поддерживают наших героин», - рассказывает руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в Омской области, мать добровольца Марина Брагина.

Омички, ставшие участницами Всероссийского проекта «Жена Героя», отмечают, что для них сфотографироваться в кителе супруга – это напоминание о любимом человеке и большая гордость за него.

Познакомиться с экспозицией омичи могут в библиотеке Пушкина с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00 часов, в воскресенье с 10:00 до 18:00 часов. Выходной день – пятница. Вход свободный. Справки по тел.: +7 (3812) 24-59-97. По словам Марины Брагиной, в ближайшее время к участию в проекте присоединяться жительницы муниципальных районов Омской области. Также в планах регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в Омской области создание мультимедийной версии фотопроекта «Жена Героя».

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