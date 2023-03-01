В парке «Зеленый остров» установили новый трансформатор

Фото: Омскэлектро.

В парке Омска «Зеленый остров» установили новую трансформаторную подстанцию. Техническое решение позволит дальше подключить новое уличное освещение будущего городского пляжа и вейк-парка.

- Специалисты нашей организации своевременно выполнили все технические условия, провели монтаж и обустройство комплектной трансформаторной подстанции. Кроме того, под землей удалось проложить кабельную линию. Сейчас данная подстанция готова к эксплуатации. В итоге к электричеству будут подключены новые объекты. Учитывая вовремя проведённые работы, к летнему сезону вся инфраструктура в сфере электроснабжения подготовлена в полном объеме, - рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Илья Машкинцев.

В 2023 году продолжается поэтапное благоустройство зоны рекреации. За 8,7 миллионов рублей будет отремонтирована лестница парка, на аллеях оборудуют видеонаблюдение, проложат пешеходную и велодорожку за 15 миллионов рублей, обустроят новый муниципальный пляж.

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