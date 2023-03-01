Омская таможня арестовала 1,9 миллионов рублей на счетах местной компании

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Омская таможня арестовала 1,9 миллионов рублей на счетах одной из компаний за импорт продукции и неуплату таможенных платежей. Такие санкции наложены по инициативе Омской транспортной прокуратуры.

- Задолженность образовалась у предприятия в связи с несоблюдением условий предоставления тарифных преференций при ввозе на территорию Российской Федерации товаров из стран, не являющихся участниками Евразийского экономического союза, - пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Также в ведомстве пояснили, что таким образом создали предпринимателю все условия для погашения долга перед государством.