Бурков: для решения проблемы срыва сроков полностью обновили блок минстроя в правительстве региона и в мэрии Омска

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Строительный комплекс Омской области после многолетнего простоя оказался не готов к реализации нацпроектов, - именно так прокомментировал в своем telegram-канале губернатор Александр Бурков слова Министра просвещения РФ Сергея Кравцова о существенном отставании сибирского региона в строительстве школ. Министр заявил, что Омская область не получит дополнительные средства на строительство школ и должна их возвести до 2024 года. Сейчас в регионе 5 школ-долгостроев.

- По детским садам справились лучше, по школам — отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объёмам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени, - сообщил омский губернатор в ответ.

В итоге, подчеркнул глава омского региона, для решения проблемы срыва сроков исполнения нацпроекта в декабре был полностью обновлен блок минстроя в правительстве региона, в феврале - в мэрии Омска.

- В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть четкое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто, - подытожил Бурков.