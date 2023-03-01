Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область вышла на первое место по «гаражной амнистии» в стране, сообщили в Росреестре. В 2022 году, в рамках закона об упрощенном порядке оформления гаражей и бесплатном предоставлении земельных участков, жители региона произвели почти 9,5 тысяч различных действий с гаражными боксами и участками под ними. Напомним, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года стало возможным бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Для этого необходимо обратиться в окружную администрацию с любым документом, подтверждающим право собственника на гараж, — как один из примеров это может быть квитанция об оплате гражданином взносов в качестве члена кооператива.

- Был проведен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении 3 747 земельных участков, расположенных под гаражами, общей площадью 94 785 квадратных метров. Зарегистрированы права в отношении 392 гаражных боксов. Поставлены на учет 5 315 гаражных боксов как самостоятельные здания с назначением «гараж», - рассказали в ведомстве.

Год назад цифры были кратно меньше. 1 января 2022 года в регионе проведены учетно-регистрационные действия в отношении 106 земельных участков. На государственный кадастровый учет в связи с изменением вида объекта и его назначения поставлен 961 гаражный бокс. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществлены в отношении 9 гаражей.

Вслед за Омской областью в лидерах по переоформлению значатся Республика Татарстан, Свердловская область, Иркутская область, Приморский край, Красноярский край, Тюменская область.

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