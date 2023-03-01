62 жителям элитного дома в Омске предложат временно переселиться из-за угрозы обрушения

Фото: МЛСН.

В Омске комиссия по ЧС приняла решение о частичном и временном расселении жителей третьего подъезда элитного дома на Волочаевской, 11/1. Одна из опорных колонн находится в аварийном состоянии, из-за этого возникла угроза обрушения.

Жителям, прописанным в третьем подъезде данного дома, предложат воспользоваться маневренным фондом муниципалитета. Для укрепления колонны разрабатывают инженерно-технические решения.

Также на заседании комиссии по ЧС был поднят другой вопрос - о жилом доме на Профинтерна, 9, в стене которого образовалась трещина. Пока здесь решено провести спецобследование.

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